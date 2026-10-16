Amerykańska Komisja Regulacji Jądrowych (NRC) zezwoliła firmie Holtec International na usunięcie zespołu paliwowego, który przewrócił się w reaktorze elektrowni jądrowej Palisades w miejscowości Covert w stanie Michigan. Jeśli zespół zostanie pomyślnie usunięty, przygotowania do ponownego uruchomienia elektrowni mogą być kontynuowane pod nadzorem regulatora. Informuje o tym The National.

Do incydentu doszło 30 sierpnia podczas załadunku nowego paliwa: jeden z zespołów przewrócił się, przez co planowane ponowne uruchomienie reaktora zostało wstrzymane. NRC oświadczyła, że w wyniku zdarzenia nie doszło do uwolnienia promieniowania. Specjaliści i stali inspektorzy regulatora będą nadal nadzorować prace związane z usunięciem zespołu.

Uwagi regulatora

Po inspekcji NRC wysłała do Holtec list, w którym wskazała, że w Palisades zasadniczo utrzymywana jest kultura bezpieczeństwa. Jednocześnie regulator stwierdził, że w działach łańcucha dostaw i zapewnienia jakości panuje atmosfera pracy, która zniechęca pracowników do zgłaszania problemów związanych z bezpieczeństwem.

Według NRC pracownicy tych dwóch działów wahają się przed korzystaniem ze wszystkich dostępnych kanałów zgłaszania problemów z powodu obaw przed możliwym odwetem. Regulator wyjaśnił, że nie wykrył naruszeń ani istotnych problemów z bezpieczeństwem samej elektrowni, lecz jest zaniepokojony wpływem środowiska pracy na te działy.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Dyrektor Holtec ds. relacji rządowych i komunikacji Patrick O’Brien oświadczył, że firma podejmuje działania mające rozwiązać te problemy i wzmocnić kulturę bezpieczeństwa. Holtec poinformowała również, że proponowana metoda usunięcia zespołu opiera się na ocenach inżynieryjnych dotyczących integralności strukturalnej, obsługi paliwa, warunków temperaturowych i ochrony radiologicznej.

Ponowne uruchomienie reaktora

O’Brien powiedział, że Palisades powróci do pracy dopiero po zakończeniu niezbędnych prac oraz spełnieniu wymogów federalnych i standardów branżowych. Osoba zbliżona do Holtec przekazała The National, że firma ma nadzieję przywrócić reaktor do eksploatacji do marca 2027 roku, jednak Holtec nie opublikowała oficjalnego harmonogramu.

Organizacja ekologiczna Don’t Waste Michigan skrytykowała decyzję regulatora. Jej doradca, inżynier jądrowy Arnie Gundersen, powiedział, że w późniejszym raporcie NRC odnotowano znaczne wygięcie zespołu paliwowego. Wcześniej, w 2012 roku, NRC ostrzegała przed kulturą pracy w elektrowni, w której obawy dotyczące bezpieczeństwa często odrzucano.

Czytaj nas na