美国核管理委员会（NRC）允许Holtec International移除位于密歇根州科弗特市Palisades核电站反应堆内一组倾倒的燃料组件。若该组件成功移除，电站重启准备工作可在监管机构监督下继续进行。The National报道。

事故发生于8月30日的新燃料装载期间：其中一组燃料组件倾倒，导致原计划的反应堆重启被暂停。NRC表示，该事件没有造成辐射释放。专家和监管机构的常驻检查员将继续监督移除该组件的工作。

监管机构的意见

检查后，NRC向Holtec发送了一封信，指出Palisades总体上维持着安全文化。与此同时，监管机构认为，供应链和质量保证部门存在一种工作氛围，抑制员工报告安全问题。

NRC称，这两个部门的员工因担心可能遭到报复，而犹豫是否使用所有可用渠道报告问题。监管机构澄清说，未发现电站本身存在违规行为或重大安全问题，但对工作环境对这些部门造成的影响感到担忧。

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Holtec政府事务与传播总监帕特里克·奥布莱恩表示，公司正在采取措施解决这些问题并强化安全文化。Holtec还表示，拟议的组件移除方法基于对结构完整性、燃料操作、温度条件和辐射防护的工程评估。

反应堆重启

奥布莱恩表示，Palisades只有在完成必要工作并满足联邦要求和行业标准后才会恢复运行。一名接近Holtec的消息人士告诉The National，该公司希望在2027年3月前让反应堆恢复运行，但Holtec尚未公布官方时间表。

环保组织Don’t Waste Michigan批评了监管机构的决定。该组织顾问、核工程师阿尼·冈德森表示，NRC随后的一份报告指出，燃料组件存在明显弯曲。此前，NRC曾于2012年警告该电站存在一种工作文化，安全担忧经常被驳回。

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