中国警告游客警惕泰国绑架事件——《南华早报》

在多起中国公民被绑架事件发生后，中国驻泰国大使馆呼吁中国公民认真规划行程，并特别关注交通安全。据《南华早报》报道，该外交机构还单独警告网络影响者和演艺人士警惕高薪工作的诈骗邀约。

给旅行者的建议

大使馆周五发布的声明建议公民留意他人为其安排的交通工具，规划路线，并使用持牌运输服务商和合法运营商。中国公民还被敦促不要接受熟人或陌生人提供的免费搭乘，拒绝突然更改会面地点或路线，并告知亲属自己的所在位置。

这并非首次发布此类警告：大使馆曾于4月发布过类似提醒。新声明特别关注一些案例，即娱乐业人士和热门网络内容创作者被诱骗前往泰国，随后被转移至缅甸的诈骗中心。

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虚假职位骗局

据泰国媒体报道，10月10日，一名30岁的泰国公民在与缅甸接壤的达府被拘留。他涉嫌参与一个网络，该网络据称以虚假职位诱骗了3名中国公民，随后将他们运送至边境地区。

跨国犯罪网络在泰国和缅甸边境沿线的诈骗园区活动。它们利用高薪工作广告，将外国人诱入强迫劳动、人口贩运和网络诈骗活动。

引发关注的案件包括中国演员王星的经历：他于1月被虚假的拍摄邀请诱骗至泰国，随后被强行转移到缅甸的一处诈骗园区。本月早些时候，一名34岁的中国摄影师抵达曼谷进行拍摄后失踪；其家人收到了赎金要求，并向中国和泰国当局报告了绑架事件。

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