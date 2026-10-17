Ambasada Chin w Tajlandii wezwała obywateli do starannego planowania podróży i zwracania szczególnej uwagi na bezpieczeństwo transportu po serii porwań obywateli Chin. Jak informuje South China Morning Post, placówka dyplomatyczna osobno ostrzegła internetowych influencerów i artystów przed oszukańczymi ofertami wysoko płatnej pracy.

Porady dla podróżnych

W opublikowanym w piątek komunikacie ambasady obywatelom doradzono, aby zwracali uwagę na transport organizowany dla nich przez inne osoby, planowali trasę oraz korzystali z usług licencjonowanych przewoźników i legalnych operatorów. Chińczyków wezwano także, by nie zgadzali się na bezpłatne przejazdy oferowane przez znajomych lub nieznajomych, odmawiali nagłych zmian miejsca spotkania lub trasy oraz informowali bliskich o swoim miejscu pobytu.

Nie jest to pierwsze takie ostrzeżenie: ambasada wydała podobny komunikat w kwietniu. W nowym oświadczeniu szczególną uwagę poświęcono przypadkom, w których osoby ze świata rozrywki i popularni twórcy treści internetowych są zwabiani do Tajlandii, a następnie przewożeni do centrów oszustw w Mjanmie.

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Oszustwa z fałszywymi ofertami pracy

Według tajskich mediów 10 października w graniczącej z Mjanmą prowincji Tak zatrzymano 30-letniego obywatela Tajlandii. Jest on podejrzewany o udział w sieci, która rzekomo zwabiła trzech obywateli Chin fałszywymi ofertami pracy, a następnie przewiozła ich do strefy przygranicznej.

Transnarodowe sieci przestępcze działają w kompleksach oszustw wzdłuż granicy Tajlandii i Mjanmy. Wykorzystują ogłoszenia o wysoko płatnej pracy, aby wciągać cudzoziemców w pracę przymusową, handel ludźmi i operacje oszustw internetowych.

Wśród głośnych przypadków jest historia chińskiego aktora Wanga Xinga, którego w styczniu zwabiono do Tajlandii fikcyjną ofertą udziału w zdjęciach, a następnie siłą przewieziono do kompleksu oszustw w Mjanmie. Na początku tego miesiąca w Bangkoku zaginął 34-letni chiński fotograf, który przybył do miasta na sesję zdjęciową; jego rodzina otrzymała żądanie okupu i zgłosiła porwanie chińskim oraz tajskim władzom.

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