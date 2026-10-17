Посольство Китая в Таиланде призвало граждан тщательно планировать поездки и уделять особое внимание безопасности транспорта после серии похищений граждан Китая. Как сообщает South China Morning Post, дипломатическое учреждение отдельно предостерегло онлайн-инфлюенсеров и артистов от мошеннических предложений высокооплачиваемой работы.

Советы путешественникам

В опубликованном в пятницу сообщении посольства гражданам посоветовали обращать внимание на транспорт, который для них организуют другие люди, планировать маршрут и пользоваться услугами лицензированных перевозчиков и законных операторов. Китайцев также призвали не соглашаться на бесплатные поездки, предлагаемые знакомыми или незнакомцами, отказываться от внезапной смены места встречи или маршрута и сообщать родственникам о своем местонахождении.

Это не первое такое предостережение: похожее предупреждение посольство выпускало в апреле. В новом заявлении особое внимание уделили случаям, когда деятелей сферы развлечений и популярных авторов онлайн-контента заманивают в Таиланд, а затем переправляют в мошеннические центры в Мьянме.

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Схемы с фальшивыми вакансиями

По данным тайских СМИ, 10 октября в граничащей с Мьянмой провинции Так задержали 30-летнего гражданина Таиланда. Его подозревают в причастности к сети, которая якобы заманила троих граждан Китая фальшивыми вакансиями, а затем перевезла их в приграничную зону.

Транснациональные преступные сети действуют в мошеннических комплексах вдоль границы Таиланда и Мьянмы. Они используют объявления о высокооплачиваемой работе, чтобы вовлекать иностранцев в принудительный труд, торговлю людьми и операции по онлайн-мошенничеству.

Среди резонансных случаев — история китайского актера Ван Сина, которого в январе заманили в Таиланд фиктивным предложением участия в съемках, а затем принудительно переправили в мошеннический комплекс в Мьянме. Ранее в этом месяце в Бангкоке исчез 34-летний китайский фотограф, прибывший в город на съемку; его семья получила требование выкупа и сообщила о похищении китайским и тайским властям.

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