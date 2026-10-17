Китай попередив туристів про викрадення в Таїланді — South China Morning Post

Посольство Китаю в Таїланді закликало громадян ретельно планувати поїздки та приділяти особливу увагу безпеці транспорту після низки викрадень китайських громадян. Як повідомляє South China Morning Post, окремо дипломатична установа застерегла онлайн-інфлюенсерів та артистів від шахрайських пропозицій високооплачуваної роботи.

Поради мандрівникам

У повідомленні посольства, оприлюдненому в п’ятницю, громадянам порадили звертати увагу на транспорт, який для них організовують інші люди, планувати маршрут і користуватися послугами ліцензованих перевізників та законних операторів. Китайців також закликали не погоджуватися на безкоштовні поїздки, запропоновані знайомими чи незнайомцями, відмовлятися від раптової зміни місця зустрічі або маршруту та повідомляти рідним про своє місцезнаходження.

Це вже не перше таке застереження: схоже попередження посольство видавало у квітні. У новій заяві особливу увагу приділили випадкам, коли діячів сфери розваг і популярних авторів онлайн-контенту заманюють до Таїланду, а згодом переправляють до шахрайських центрів у М’янмі.

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Схеми з фальшивими вакансіями

За даними тайських медіа, 10 жовтня у прикордонній із М’янмою провінції Так затримали 30-річного громадянина Таїланду. Його підозрюють у причетності до мережі, яка нібито заманила трьох громадян Китаю фальшивими вакансіями, а потім перевезла їх до прикордонної зони.

Транснаціональні злочинні мережі діють у шахрайських комплексах уздовж кордону Таїланду та М’янми. Вони використовують оголошення про високооплачувану роботу, щоб втягувати іноземців у примусову працю, торгівлю людьми та операції з онлайн-шахрайства.

Серед резонансних випадків — історія китайського актора Ван Сіна, якого в січні заманили до Таїланду фіктивною пропозицією участі у зйомках і згодом примусово переправили до шахрайського комплексу в М’янмі. Раніше цього місяця в Бангкоку зник 34-річний китайський фотограф, який прибув до міста на зйомку; його родина отримала вимогу викупу та повідомила про викрадення китайські й тайські органи влади.

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