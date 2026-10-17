2026年3月，加拿大渥太华宣布了30项新的关键矿产伙伴关系和投资，同时深化与智利、秘鲁和阿根廷的合作。政府正将资金投向基础设施、加工以及战略原材料供应链的其他环节，The Rio Times报道。

基础设施和加工融资

加拿大的关键矿产战略自2022年起实施。当时，该清单包括31种矿产，2024年6月扩大至34项。自该战略启动至2024年，九种关键矿产的国内产量增长超过10%。

First and Last Mile Fund拥有15亿加元，用于道路、输电线路、采矿场地基础设施、加工能力和运输连接。Canada Critical Minerals Accelerator将在五年内获得20亿加元。该基金的资金用于类似股权的投资、贷款担保、承购协议以及其他支持供应链的工具。

在2026年3月举行的加拿大勘探者与开发者协会（Prospectors & Developers Association of Canada）大会上，能源和自然资源部长蒂姆·霍奇森宣布，最多将为八个省的22个项目提供1.652亿加元资金。加拿大估计，这些决定将吸引约4.34亿加元的项目资本。

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与Teck的协议及与拉丁美洲的联系

新模式的一个例子是涉及Teck Resources公司位于不列颠哥伦比亚省Trail Operations设施的安排。Canada Growth Fund为一项最高4亿加元的类似股权投资建立了商业框架。双方可能就承购结构进行谈判，包括获得该设施未来部分锗、锑和镓产量的权利，但这些权利尚未最终商定。

加拿大寻求在国内或合作伙伴网络内发展加工、回收、工程服务和制造业。同时，拉丁美洲仍是锂和铜的重要供应地。2024年，加拿大和智利签署了关于关键矿产以及矿产和冶金行业可持续发展的谅解备忘录。加拿大于2025年3月与阿根廷达成合作安排，并于2026年3月与秘鲁签署了关于关键矿产和采矿业可持续性的备忘录。

加拿大还表示，七国集团关键矿产生产联盟已帮助为该国关键矿产项目筹集185亿加元。该联盟由加拿大领导，旨在使生产在可信赖的伙伴之间多元化。

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