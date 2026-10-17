W Kanadzie w marcu 2026 roku Ottawa ogłosiła 30 nowych partnerstw i inwestycji w dziedzinie minerałów krytycznych, jednocześnie pogłębiając współpracę z Chile, Peru i Argentyną. Państwo kieruje finansowanie na infrastrukturę, przetwarzanie oraz inne ogniwa łańcucha dostaw strategicznych surowców, informuje The Rio Times.

Finansowanie infrastruktury i przetwarzania

Kanadyjska strategia dotycząca minerałów krytycznych obowiązuje od 2022 roku. Wówczas wykaz obejmował 31 minerałów, a w czerwcu 2024 roku rozszerzono go do 34 pozycji. W okresie od uruchomienia strategii do 2024 roku krajowa produkcja dziewięciu minerałów krytycznych wzrosła o ponad 10%.

Fundusz First and Last Mile Fund dysponuje 1,5 mld dolarów kanadyjskich na drogi, linie elektroenergetyczne, infrastrukturę terenów wydobywczych, moce przetwórcze i połączenia transportowe. Na Canada Critical Minerals Accelerator przewidziano 2 mld dolarów kanadyjskich w ciągu pięciu lat. Środki funduszu są przeznaczone na inwestycje podobne do kapitałowych, gwarancje kredytowe, umowy odbioru oraz inne instrumenty wspierające łańcuchy dostaw.

Na konwencji Prospectors & Developers Association of Canada w marcu 2026 roku minister energii i zasobów naturalnych Tim Hodgson ogłosił finansowanie do 165,2 mln dolarów kanadyjskich dla 22 projektów w ośmiu prowincjach. Według oceny Kanady decyzje te mają przyciągnąć około 434 mln dolarów kanadyjskich kapitału projektowego.

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Umowa z Teck i powiązania z Ameryką Łacińską

Jednym z przykładów nowego modelu było porozumienie dotyczące zakładu Trail Operations firmy Teck Resources w Kolumbii Brytyjskiej. Canada Growth Fund stworzył ramy handlowe dla inwestycji podobnej do kapitałowej, o wartości do 400 mln dolarów kanadyjskich. Strony mogą prowadzić negocjacje dotyczące struktury odbioru, w tym praw do części przyszłej produkcji germanu, antymonu i galu w tym zakładzie, jednak prawa te nie zostały jeszcze ostatecznie uzgodnione.

Kanada dąży do rozwoju przetwarzania, recyklingu, usług inżynieryjnych i produkcji w kraju lub w sieci partnerów. Jednocześnie Ameryka Łacińska pozostaje ważnym dostawcą litu i miedzi. W 2024 roku Kanada i Chile podpisały memorandum o porozumieniu w sprawie minerałów krytycznych oraz zrównoważonego rozwoju sektorów minerałów i metali. Z Argentyną w marcu 2025 roku zawarto porozumienie o współpracy, a z Peru w marcu 2026 roku — memorandum dotyczące minerałów krytycznych i zrównoważonego rozwoju górnictwa.

Kanada oświadczyła również, że Sojusz Produkcji Minerałów Krytycznych G7 pomógł zmobilizować 18,5 mld dolarów kanadyjskich na projekty dotyczące minerałów krytycznych w kraju. Sojusz, któremu przewodniczy Kanada, ma na celu dywersyfikację produkcji wśród zaufanych partnerów.

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