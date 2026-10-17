В Канаде в марте 2026 года Оттава объявила о 30 новых партнерствах и инвестициях в сфере критически важных минералов, одновременно углубляя сотрудничество с Чили, Перу и Аргентиной. Государство направляет финансирование на инфраструктуру, переработку и другие звенья цепочки поставок стратегического сырья, сообщает The Rio Times.

Финансирование инфраструктуры и переработки

Канадская стратегия по критически важным минералам действует с 2022 года. Тогда перечень включал 31 минерал, а в июне 2024 года его расширили до 34 позиций. За период с запуска стратегии по 2024 год внутреннее производство девяти критически важных минералов выросло более чем на 10%.

Фонд First and Last Mile Fund располагает 1,5 млрд канадских долларов на дороги, линии электропередачи, инфраструктуру добывающих площадок, перерабатывающие мощности и транспортные соединения. Для Canada Critical Minerals Accelerator предусмотрено 2 млрд канадских долларов в течение пяти лет. Средства фонда предназначены для инвестиций, подобных вложениям в капитал, кредитных гарантий, соглашений об оффтейке и других инструментов поддержки цепочек поставок.

На конвенции Prospectors & Developers Association of Canada в марте 2026 года министр энергетики и природных ресурсов Тим Ходжсон объявил о финансировании до 165,2 млн канадских долларов для 22 проектов в восьми провинциях. По оценке Канады, эти решения должны привлечь около 434 млн канадских долларов проектного капитала.

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Соглашение с Teck и связи с Латинской Америкой

Одним из примеров новой модели стала договоренность относительно предприятия Trail Operations компании Teck Resources в Британской Колумбии. Canada Growth Fund создал коммерческую рамку для инвестиции до 400 млн канадских долларов, подобной вложению в капитал. Стороны могут провести переговоры о структуре оффтейка, в том числе о правах на часть будущего производства германия, сурьмы и галлия на этом объекте, однако эти права еще не были окончательно согласованы.

Канада стремится развивать переработку, рециклинг, инженерные услуги и производство внутри страны или в сети партнеров. В то же время Латинская Америка остается важным поставщиком лития и меди. В 2024 году Канада и Чили подписали меморандум о взаимопонимании по критически важным минералам и устойчивому развитию минерального и металлургического секторов. С Аргентиной в марте 2025 года заключили договоренность о сотрудничестве, а с Перу в марте 2026 года — меморандум о критически важных минералах и устойчивости горнодобывающей отрасли.

Канада также заявила, что Альянс G7 по производству критически важных минералов помог мобилизовать 18,5 млрд канадских долларов для проектов в сфере критически важных минералов в стране. Альянс, который возглавляет Канада, нацелен на диверсификацию производства среди партнеров, которым доверяют.

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