法国抗议期间警方使用催泪瓦斯——Cyprus Mail

法国多个城市举行针对高生活成本和公共服务状况的抗议活动期间，警方使用了催泪瓦斯；执法人员与示威者之间发生冲突。据Cyprus Mail报道，并援引路透社消息，这些活动吸引了数千名参与者。

活动与事件

截至中午，法国当局记录到巴黎以外发生了140场抗议活动，共有32,800人参加。当局将骚乱归咎于其所称的“极左翼”力量。

内政部报告称，多个城市发生暴力事件，其中包括马赛的破坏行为，以及针对警方、媒体和公共建筑的袭击。马赛市长表示，市政厅大楼遭到破坏；在他与总理和内政部长交谈后，更多警力正被派往该市。

巴黎与抗议者的诉求

巴黎市中心加强了警力部署，包括香榭丽舍大街和凯旋门附近。这些地区未被纳入两场获准示威活动的路线。一些身穿反光背心的参与者封锁街道，令人想起“黄背心”运动。

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抗议活动一个月前始于巴黎贫困北部郊区的学校。对教师短缺和教育机构状况不佳的不满，后来发展为一场更广泛的运动，聚焦不平等、公共支出和生活水平。

19岁的抗议参与者洛拉在巴黎表示，示威者因高生活成本和高油价而抗议，同时也因她所称的对要求更多教师和适当学习条件的高中生的严厉对待而抗议。

对警方行动的投诉

在示威者接连受伤后，警方行动受到批评。尤其是一名青少年在捡起一枚震爆弹后失去了一只手。总理塞巴斯蒂安·勒科尔尼表示，超过900名警察也受了伤。

警方监督机构正在调查至少两打有关执法人员暴力行为的投诉。法国已暂停在学生示威活动中使用震爆弹，但内政部长洛朗·努涅兹表示，周六的抗议活动中可能使用了这类武器。

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