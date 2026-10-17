Во время протестов против высокой стоимости жизни и состояния государственных услуг в нескольких городах Франции полиция применила слезоточивый газ; между правоохранителями и демонстрантами произошли столкновения. Акции собрали тысячи участников, сообщает Cyprus Mail со ссылкой на Reuters.

Акции и инциденты

По состоянию на полдень французские власти зафиксировали за пределами Парижа 140 протестных акций, в которых приняли участие 32 800 человек. Власти возложили ответственность за беспорядки на силы, которые назвали «ультралевыми».

Министерство внутренних дел сообщило о насильственных инцидентах в нескольких городах, в том числе о вандализме в Марселе и нападениях, направленных против полиции, СМИ и общественных зданий. Мэр Марселя заявил, что здание мэрии было повреждено, а в город направляют дополнительные силы полиции после его переговоров с премьер-министром и министром внутренних дел.

Париж и требования протестующих

В центре Парижа усилили присутствие полиции, в том числе возле Елисейских Полей и Триумфальной арки. Эти районы не были включены в маршруты двух санкционированных демонстраций. Часть участников в светоотражающих жилетах перекрывала улицы, что напомнило движение «желтых жилетов».

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Протесты начались месяцем ранее в школах бедных северных пригородов Парижа. Недовольство нехваткой учителей и неудовлетворительным состоянием учебных заведений впоследствии переросло в более широкое движение, сосредоточенное на неравенстве, государственных расходах и уровне жизни.

19-летняя участница протеста Лола заявила в Париже, что демонстранты выступают из-за высокой стоимости жизни и топлива, а также из-за, по ее словам, жестокого обращения со старшеклассниками, которые требуют больше учителей и надлежащих условий обучения.

Жалобы на действия полиции

Действия полиции критикуют после серии травм среди демонстрантов. В частности, подросток потерял руку после того, как поднял шумовую гранату. Премьер-министр Себастьен Лекорню заявил, что травмы также получили более 900 полицейских.

Надзорный орган полиции расследует не менее двух десятков заявлений о насилии со стороны правоохранителей. Франция приостановила использование шумовых гранат во время студенческих демонстраций, однако министр внутренних дел Лоран Нюнец заявил, что они могли применяться во время субботних протестов.

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