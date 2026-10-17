Podczas protestów przeciwko wysokim kosztom życia i stanowi usług publicznych w kilku francuskich miastach policja użyła gazu łzawiącego; doszło do starć między funkcjonariuszami a demonstrantami. W akcjach uczestniczyły tysiące osób, podaje Cyprus Mail, powołując się na Reuters.

Akcje i incydenty

Do południa francuskie władze odnotowały poza Paryżem 140 protestów, w których uczestniczyło 32 800 osób. Władze odpowiedzialnością za zamieszki obarczyły siły, które określiły jako „ultralewicowe”.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało o aktach przemocy w kilku miastach, w tym o wandalizmie w Marsylii oraz atakach wymierzonych w policję, media i budynki publiczne. Mer Marsylii oświadczył, że budynek ratusza został uszkodzony, a do miasta kierowane są dodatkowe siły policji po jego rozmowach z premierem i ministrem spraw wewnętrznych.

Paryż i żądania protestujących

W centrum Paryża wzmocniono obecność policji, w tym w pobliżu Pól Elizejskich i Łuku Triumfalnego. Obszarów tych nie uwzględniono na trasach dwóch zatwierdzonych demonstracji. Część uczestników w odblaskowych kamizelkach blokowała ulice, co przypominało ruch „żółtych kamizelek”.

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Protesty rozpoczęły się miesiąc wcześniej w szkołach biednych północnych przedmieść Paryża. Niezadowolenie z braku nauczycieli i złego stanu placówek oświatowych później przekształciło się w szerszy ruch skupiony na nierównościach, wydatkach publicznych i poziomie życia.

19-letnia uczestniczka protestu Lola powiedziała w Paryżu, że demonstranci protestują z powodu wysokich kosztów życia i paliwa, a także z powodu, jak to ujęła, brutalnego traktowania uczniów szkół średnich, którzy domagają się większej liczby nauczycieli i odpowiednich warunków nauki.

Skargi na działania policji

Działania policji są krytykowane po serii obrażeń wśród demonstrantów. W szczególności nastolatek stracił rękę po podniesieniu granatu hukowego. Premier Sébastien Lecornu oświadczył, że obrażeń doznało również ponad 900 policjantów.

Organ nadzorujący policję bada co najmniej dwa tuziny skarg dotyczących przemocy ze strony funkcjonariuszy. Francja zawiesiła używanie granatów hukowych podczas demonstracji studenckich, jednak minister spraw wewnętrznych Laurent Nuñez oświadczył, że mogły one zostać użyte podczas sobotnich protestów.

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