克拉科夫11月启动退伍军人项目——RMF24

波兰克拉科夫将于11月启动面向已结束服役、希望在科技领域实现职业发展的前波兰军队军人、退伍军人和预备役人员的免费试点项目“第三线”。该项目由FORT Kraków实施，该中心由矿冶学院和克拉科夫科技园创建，旨在支持军民两用技术的发展，RMF24报道。

科技和国防工业领域的工作

项目参与者将能够为在科技公司、国防工业、初创企业和军民两用项目中工作做好准备。这些技术既可用于民用领域，也可用于军事领域。

组织方指出，军事经验在开发新解决方案时可能很有帮助。工程师可以开发一项技术，而具有作战经验的军人则可以评估它是否易于使用、在野外条件下会出现哪些限制，以及该解决方案是否符合战场上的实际需求。

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课程将持续至2月

课程将涵盖科技项目评估、商业模式创建、知识产权保护以及人工智能工具的使用。培训还将辅以导师指导，以及与企业家、专家和在服役后找到新职业角色的前军人的交流会。

试点招募的报名将持续至10月25日午夜。课程将进行至明年2月：大部分将在线举行，同时还计划至少举行两次线下会议。名额有限。该项目得到波兰副总理兼国防部长瓦迪斯瓦夫·科西尼亚克-卡梅什以及波兰发展与技术部的荣誉赞助。

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