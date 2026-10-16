印度驻阿布扎比大使馆和印度驻迪拜总领事馆警告公民警惕阿联酋和欧洲的虚假招聘广告，以及虚假的签证和居留许可办理服务。诈骗者承诺提供海外就业或合法居留身份，以此换取钱财。

据《The National》报道，外交机构已收到针对一些机构的投诉，这些机构宣传在第三国就业的机会及居留签证服务。一名领事馆代表表示，已收到大量投诉，主要来自印度南部各邦的民众，他们直接投诉或通过社区组织投诉。

广告通过社交媒体传播

该领事馆代表称，虚假邀约最常涉及欧洲国家的工作。这类广告的主要传播渠道是社交媒体，而且在大多数情况下，人们从印度汇出了资金。

外交机构敦促求职者不要仅依赖社交媒体广告或私人签证代理的承诺。他们建议，在付款或交出文件前，直接向目的地国家的大使馆或领事馆，以及在官方政府网站上核实签证要求、申请程序和授权渠道。

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个人数据面临的风险

该警告还涉及未经授权提供领事服务的人员。此前，诈骗者曾冒充代理人，声称可以办理紧急证明、出境许可、阿联酋身份证、签证身份调整或就业。

在一些情况下，他们以虚假理由获取人们的面部图像和指纹。这些数据可能被用于金融交易、开设银行账户、办理贷款或信用卡，而当事人并不知情。外交机构建议，在提供生物识别数据或其他机密数据前，核实提供领事或移民服务者的授权资格。

印度中央调查局也警告防范护照诈骗：诈骗者可能承诺加快审理、保证获批或紧急预约，并以此索取钱财和个人信息。

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