Посольство Індії в ОАЕ попередило про афери з вакансіями — The National

Посольство Індії в Абу-Дабі та генеральне консульство Індії в Дубаї попередили громадян про шахрайські оголошення про роботу в ОАЕ та Європі, а також фальшиві послуги з оформлення віз і посвідок на проживання. Зловмисники обіцяють працевлаштування або легалізацію за кордоном в обмін на гроші.

Як повідомляє The National, дипломатичні представництва отримали скарги на агентства, які рекламують можливості працевлаштування у третіх країнах і послуги щодо віз на проживання. Представник консульства заявив, що надійшла велика кількість звернень, переважно від людей із південних штатів Індії, безпосередньо або через громадські об’єднання.

Оголошення поширюють у соцмережах

За словами представника консульства, найчастіше шахрайські пропозиції стосуються роботи в європейських країнах. Основним каналом для таких оголошень є соціальні мережі, а в більшості випадків люди переказували кошти з Індії.

Диппредставництва закликали шукачів роботи не покладатися лише на рекламу в соцмережах або обіцянки приватних візових агентств. Вони радять перевіряти візові вимоги, процедури подання заяв і уповноважені канали безпосередньо в посольстві чи консульстві країни призначення, а також на офіційних урядових сайтах до здійснення платежів або передання документів.

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Ризики для персональних даних

Попередження також стосується осіб, які без дозволу пропонують консульські послуги. Раніше шахраї видавали себе за агентів, які нібито можуть оформити екстрені сертифікати, дозволи на виїзд, Emirates ID, врегулювання візового статусу чи працевлаштування.

В окремих випадках вони отримували зображення обличчя та відбитки пальців людей під хибними приводами. Такі дані можуть використати для фінансових операцій, відкриття банківських рахунків, оформлення позик або кредитних карток без відома людини. Диппредставництва порадили перевіряти повноваження тих, хто пропонує консульські чи імміграційні послуги, перш ніж передавати біометричні або інші конфіденційні дані.

Центральне бюро розслідувань Індії також застерегло від шахрайства з паспортами: зловмисники можуть обіцяти пришвидшений розгляд, гарантоване схвалення чи терміновий запис на прийом, вимагаючи за це гроші та персональну інформацію.

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