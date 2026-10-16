Ambasada Indii w Abu Zabi oraz Konsulat Generalny Indii w Dubaju ostrzegły obywateli przed fałszywymi ogłoszeniami o pracy w ZEA i Europie, a także fałszywymi usługami w zakresie wiz i zezwoleń na pobyt. Oszuści obiecują zatrudnienie lub legalizację pobytu za granicą w zamian za pieniądze.

Jak informuje The National, placówki dyplomatyczne otrzymały skargi na agencje reklamujące możliwości zatrudnienia w państwach trzecich i usługi dotyczące wiz pobytowych. Przedstawiciel konsulatu powiedział, że wpłynęła duża liczba zgłoszeń, głównie od osób z południowych stanów Indii, bezpośrednio lub za pośrednictwem stowarzyszeń społecznych.

Ogłoszenia są rozpowszechniane w mediach społecznościowych

Według przedstawiciela konsulatu fałszywe oferty najczęściej dotyczą pracy w krajach europejskich. Głównym kanałem takich ogłoszeń są media społecznościowe, a w większości przypadków ludzie przekazywali pieniądze z Indii.

Placówki dyplomatyczne zaapelowały do osób poszukujących pracy, aby nie polegały wyłącznie na reklamach w mediach społecznościowych ani obietnicach prywatnych agentów wizowych. Zalecają sprawdzenie wymogów wizowych, procedur składania wniosków i upoważnionych kanałów bezpośrednio w ambasadzie lub konsulacie kraju docelowego, a także na oficjalnych stronach rządowych, przed dokonaniem płatności lub przekazaniem dokumentów.

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Zagrożenia dla danych osobowych

Ostrzeżenie dotyczy również osób, które bez upoważnienia oferują usługi konsularne. Wcześniej oszuści podawali się za agentów, którzy rzekomo mogą załatwić certyfikaty awaryjne, zezwolenia na wyjazd, Emirates ID, uregulowanie statusu wizowego lub zatrudnienie.

W niektórych przypadkach pod fałszywymi pretekstami uzyskiwali wizerunki twarzy i odciski palców ludzi. Takie dane mogą zostać wykorzystane do operacji finansowych, otwierania rachunków bankowych, zaciągania pożyczek lub uzyskiwania kart kredytowych bez wiedzy danej osoby. Placówki dyplomatyczne zaleciły weryfikowanie uprawnień osób oferujących usługi konsularne lub imigracyjne przed przekazaniem danych biometrycznych lub innych poufnych danych.

Centralne Biuro Śledcze Indii również ostrzegło przed oszustwami paszportowymi: oszuści mogą obiecywać przyspieszone rozpatrzenie sprawy, gwarantowane zatwierdzenie lub pilne umówienie wizyty, żądając w zamian pieniędzy i danych osobowych.

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