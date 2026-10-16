Polska, Włochy i Dania zaproponowały zmiany w projekcie konkluzji szczytu Unii Europejskiej, który odbywał się w Brukseli w Belgii. Inicjatywa przewiduje ściślejszą współpracę państw członkowskich w przypadkach, gdy decyzje polityczne jednego kraju mogą wpływać na sytuację migracyjną w innych krajach UE, informuje RMF24.

Propozycje do konkluzji szczytu

Według dyplomaty UE trzy kraje chcą, aby w dokumencie wskazano, że nieuregulowana migracja stwarza wyzwania budzące obawy wśród Europejczyków. Opowiadają się również za ograniczeniem zachęt dla obywateli państw trzecich do przybywania do Europy nieuregulowanymi drogami.

Do projektu konkluzji proponuje się także włączyć zapis, zgodnie z którym Komisja Europejska miałaby przeanalizować możliwości wzmocnienia współpracy między państwami członkowskimi. Chodzi o przypadki, gdy krajowe inicjatywy polityczne jednego państwa mogą mieć konsekwencje dla innych członków UE.

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Sygnał dla Hiszpanii

Dyplomata podkreślił, że propozycja nie przewiduje narzucania konkretnych decyzji poszczególnym państwom członkowskim. Jednocześnie, jak powiedział, ma ona stanowić sygnał dla rządu Hiszpanii, aby nie podejmował decyzji w dziedzinie migracji wyłącznie samodzielnie.

Premier Hiszpanii Pedro Sánchez wcześniej spotkał się z krytyką ze strony części europejskich stolic po wprowadzeniu przez jego rząd amnestii migracyjnej. Na jej podstawie w Hiszpanii zalegalizowano pobyt cudzoziemców, którzy nie posiadali wymaganych dokumentów.

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