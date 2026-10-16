Польша, Италия и Дания предложили изменения в проект выводов саммита Европейского союза, проходившего в Брюсселе, Бельгия. Инициатива предусматривает более тесное сотрудничество государств-членов в случаях, когда политические решения одной страны могут влиять на миграционную ситуацию в других странах ЕС, сообщает RMF24.

Предложения к выводам саммита

По словам дипломата ЕС, три страны хотят, чтобы в документе было указано: нерегулярная миграция создает вызовы, вызывающие обеспокоенность среди европейцев. Они также выступают за ограничение стимулов для граждан третьих стран прибывать в Европу нерегулярным путем.

В проект выводов также предлагают включить положение, согласно которому Европейская комиссия должна была бы проанализировать возможности усиления сотрудничества между государствами-членами. Речь идет о случаях, когда национальные политические инициативы одной страны могут иметь последствия для других членов ЕС.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Сигнал для Испании

Дипломат подчеркнул, что предложение не предусматривает навязывания конкретных решений отдельным государствам-членам. В то же время, по его словам, оно должно стать сигналом для правительства Испании не принимать решения в сфере миграции исключительно самостоятельно.

Премьер-министр Испании Педро Санчес ранее подвергся критике со стороны части европейских столиц после введения правительством миграционной амнистии. На ее основании в Испании легализовали пребывание иностранцев, не имевших необходимых документов.

Читай нас в