8 października parlament Etiopii jednomyślnie zatwierdził skład rządu zaproponowany przez premiera Abiya Ahmeda: 22 ministrów i wicepremiera. Informuje o tym The Rio Times.

Uprawnienia rządu

Zgodnie z konstytucją Etiopii z 1994 roku najwyższa władza wykonawcza należy do premiera i Rady Ministrów. Są oni odpowiedzialni przed Izbą Reprezentantów Ludowych, niższą izbą parlamentu.

Rada Ministrów może określać strukturę ministerstw, przygotowywać coroczny budżet federalny, prowadzić politykę fiskalną i pieniężną, a także zajmować się sprawami polityki zagranicznej. Premier stoi na czele rządu, przedstawia parlamentowi kandydatury ministrów, nadzoruje administrację federalną i mianuje wyższych urzędników cywilnych. Zgłasza również kandydatury prezesa Sądu Najwyższego i audytora generalnego do zatwierdzenia przez ustawodawców.

Kluczowe nominacje

Na czele Ministerstwa Finansów stanęła Fitsum Assefa, która wcześniej przez osiem lat kierowała Ministerstwem Planowania. Resort przygotowuje budżet federalny, zawiera umowy dotyczące pożyczek zagranicznych i pomocy, zarządza państwowymi aktywami finansowymi oraz przygotowuje spółki państwowe do prywatyzacji.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ministerstwo Dochodów, którym kieruje Aynalem Niguse, zajmuje się poborem podatków, kontrolą celną, ulgami podatkowymi dla inwestorów oraz weryfikacją dokumentacji podatkowej. Yasmin Wohabrebbi została ministrą handlu i integracji regionalnej. Ministerstwo to odpowiada za umowy handlowe, wsparcie eksportu, licencjonowanie działalności gospodarczej i kontrolę jakości importu.

Ministerstwo Górnictwa, na którego czele stoi Alemtsahay Paulos, wydaje licencje na poszukiwanie i wydobycie surowców mineralnych, ropy naftowej i gazu ziemnego. Gedion Timoteos rozpoczął drugą kadencję na stanowisku szefa resortu spraw zagranicznych.

Projekt ustawy o ministerstwach

7 października parlament rozpatrzył projekt ustawy o nazwach i uprawnieniach organów federalnych. Według lokalnych mediów proponuje się przemianowanie Ministerstwa Planowania na Ministerstwo Strategii Narodowej, a także utworzenie Ministerstwa Młodzieży i Sportu oraz przywrócenie Ministerstwa Kultury i Turystyki.

Jednocześnie pełny tekst projektu ustawy nie został opublikowany. Dlatego ostateczny podział funkcji między ministerstwami oraz informacje o ostatecznym przyjęciu dokumentu przez parlament pozostają nieznane.

Czytaj nas na