10月8日，埃塞俄比亚议会一致批准了总理阿比·艾哈迈德提出的政府组成名单：22名部长和一名副总理。The Rio Times报道。

政府权限

根据埃塞俄比亚1994年宪法，最高行政权属于总理和部长理事会。他们向人民代表院负责，后者是议会下院。

部长理事会可以确定各部的组织结构、编制年度联邦预算、实施财政和货币政策，并处理外交事务。总理领导政府，向议会提名部长候选人，监督联邦行政机构，并任命高级文职官员。他还提名最高法院院长和审计长候选人，交由立法者批准。

关键任命

菲特苏姆·阿塞法出任财政部长，此前她曾领导规划部八年。该部门负责编制联邦预算、签订有关外部贷款和援助的协议、管理国家金融资产，并为国有企业私有化做准备。

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由艾纳莱姆·尼古塞领导的税收部负责税收征管、海关监管、面向投资者的税收优惠以及税务文件核查。亚斯明·沃哈布雷比出任贸易和区域一体化部长。该部负责贸易协定、出口支持、企业许可和进口质量控制。

由阿莱姆察海·保罗斯领导的矿业部发放矿产、石油和天然气勘探与开采许可证。格迪翁·蒂莫特奥斯开始担任外交部门负责人的第二个任期。

关于各部的法案

10月7日，议会审议了一项关于联邦机构名称和权限的法案。根据当地媒体报道，有人提议将规划部更名为国家战略部，同时设立青年和体育部，并恢复文化和旅游部。

与此同时，该法案全文尚未公布。因此，各部之间职能的最终分配以及议会是否最终通过该文件的信息仍然未知。

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