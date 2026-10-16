Парламент Эфиопии 8 октября единогласно утвердил предложенный премьер-министром Абием Ахмедом состав правительства: 22 министров и вице-премьер-министра. Об этом сообщает The Rio Times.

Полномочия правительства

Согласно конституции Эфиопии 1994 года, высшая исполнительная власть принадлежит премьер-министру и Совету министров. Они подотчётны Палате народных представителей — нижней палате парламента.

Совет министров может определять структуру министерств, готовить ежегодный федеральный бюджет, проводить финансовую и денежно-кредитную политику, а также заниматься вопросами внешней политики. Премьер-министр возглавляет правительство, предлагает парламенту кандидатуры министров, контролирует федеральную администрацию и назначает старших гражданских должностных лиц. Он также выдвигает кандидатуры председателя Верховного суда и генерального аудитора для утверждения законодателями.

Ключевые назначения

Министерство финансов возглавила Фитсум Ассефа, которая до этого восемь лет руководила Министерством планирования. Ведомство готовит федеральный бюджет, заключает соглашения о внешних займах и помощи, управляет государственными финансовыми активами и готовит государственные компании к приватизации.

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Министерство доходов, которым руководит Айналем Нигусе, занимается сбором налогов, таможенным контролем, налоговыми льготами для инвесторов и проверкой налоговой документации. Ясмин Вохабребби стала министром торговли и региональной интеграции. Это министерство отвечает за торговые соглашения, поддержку экспорта, лицензирование бизнеса и контроль качества импорта.

Министерство горнодобывающей промышленности, которое возглавляет Алемтсахай Паулос, выдаёт лицензии на разведку и добычу полезных ископаемых, нефти и природного газа. Гедион Тимотеос начал второй срок на посту главы внешнеполитического ведомства.

Законопроект о министерствах

7 октября парламент рассмотрел законопроект о названиях и полномочиях федеральных органов. По данным местных СМИ, Министерство планирования предлагают переименовать в Министерство национальной стратегии, а также создать Министерство молодёжи и спорта и восстановить Министерство культуры и туризма.

В то же время полный текст законопроекта не опубликован. Поэтому окончательное распределение функций между министерствами и информация об окончательном принятии документа парламентом остаются неизвестными.

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