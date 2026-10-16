USA oskarżyły kobietę o szpiegostwo na rzecz Chin — The Hindu

W USA aresztowano 34-letnią mieszkankę Irvine w Kalifornii, Wanying Zhang, znaną również jako Heather. Amerykańskie władze twierdzą, że działała ona na polecenie chińskich urzędników i śledziła syna prezydenta Tajwanu Lai Ching-te.

Zatrzymanie na lotnisku

FBI zatrzymało Zhang 4 października na Międzynarodowym Lotnisku w Los Angeles przed jej planowanym wylotem do Chin. Informuje o tym The Hindu, powołując się na oświadczenie FBI.

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Podróż do Seattle

Departament Sprawiedliwości USA oświadczył, że w 2025 roku Zhang udała się do Seattle na polecenie chińskich urzędników. Według resortu później przesłała im zdjęcia, nagrania wideo oraz informacje o tablicach rejestracyjnych samochodów syna prezydenta Tajwanu i jego rodziny.

Zhang postawiono zarzut działania jako niezarejestrowana zagraniczna agentka.

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