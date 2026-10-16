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США обвинили женщину в шпионаже в пользу Китая — The Hindu

Фёдор Крыштовский 16 Октября 2026 17:22
США обвинили женщину в шпионаже в пользу Китая — The Hindu

В США арестовали 34-летнюю жительницу Ирвайна в Калифорнии Ваньин Чжан, также известную как Хезер. Американские власти утверждают, что она действовала по поручению китайских чиновников и следила за сыном президента Тайваня Лай Циндэ.

Задержание в аэропорту

ФБР задержало Чжан 4 октября в Международном аэропорту Лос-Анджелеса перед ее запланированным вылетом в Китай. Об этом сообщает The Hindu со ссылкой на заявление ФБР.

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Поездка в Сиэтл

Министерство юстиции США заявило, что в 2025 году Чжан поехала в Сиэтл по указанию китайских чиновников. По данным ведомства, впоследствии она отправила им фотографии, видео и сведения о номерных знаках автомобилей сына президента Тайваня и его семьи.

Чжан предъявили обвинение в деятельности в качестве незарегистрированного иностранного агента.

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