Na wyspie Keszm na południu Iranu 5 października zmarła 28-letnia matka dwojga dzieci, Maryam Yarmohammadi. Jak podaje Deutsche Welle, w godzinach porannych kobieta została zaatakowana nożami przez swojego brata i męża. Odniosła ciężkie obrażenia i wkrótce potem zmarła w szpitalu. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani.

Reakcja krewnych

Według doniesień mediów przed szpitalem zgromadziło się około 50 krewnych, którzy protestowali przeciwko zatrzymaniu męża i brata zmarłej. Mieli oni uważać, że śmierć była najmniej surową karą, na jaką zasłużyła Yarmohammadi.

Nie wiadomo, co dokładnie stało się powodem oskarżeń wobec kobiety. Jednocześnie DW zauważa, że okoliczności sprawy noszą znamiona tak zwanego zabójstwa honorowego — przemocy usprawiedliwianej rzekomą „hańbą” przyniesioną rodzinie.

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Ochrona kobiet i ustawodawstwo

Rezvan Moghadam, przedstawicielka Kampanii na rzecz Zakończenia Zabójstw Honorowych, oświadczyła, że w regionie, w którym zginęła Yarmohammadi, nie było grupy aktywistycznej ani lokalnej, która mogłaby udzielić jej wsparcia. Jak powiedziała, sieci społeczne w niektórych przypadkach pomagały przenosić kobiety zagrożone przemocą w bezpieczne miejsce i znajdować im schronienie.

Irańskie prawo karne przewiduje zasadę odwetu za niektóre przestępstwa, w tym zabójstwo: krewni ofiary mogą domagać się odwetu, co może prowadzić do kary śmierci, albo wybaczyć sprawcy. Krytycy wskazują na konflikt interesów w sprawach dotyczących zabójstw honorowych, gdy podejrzany sam należy do krewnych mogących wpływać na decyzję o karze lub przebaczeniu.

Dane dotyczące kobietobójstw

Zgodnie z badaniem Akademii Policyjnej Iranu z 2020 roku, w niektórych tradycyjnie konserwatywnych prowincjach na zachodzie i południu kraju zabójstwa honorowe stanowiły do 45% wszystkich zabójstw. W marcu 2025 roku specjalny sprawozdawca ONZ ds. praw człowieka w Iranie poinformował, że w 2024 roku co najmniej 179 kobiet zostało zabitych przez mężczyzn w swoich rodzinach; przypadki te zarejestrowano jako kobietobójstwa.

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