На острове Кешм на юге Ирана 5 октября умерла 28-летняя мать двоих детей Марьям Ярмохаммади. По данным Deutsche Welle, утром на женщину с ножами напали ее брат и муж. Она получила тяжелые травмы и вскоре умерла в больнице. Обоих мужчин задержали.

Реакция родственников

По сообщениям СМИ, около больницы собрались примерно 50 родственников, протестовавших против задержания мужа и брата погибшей. Они якобы считали, что смерть была самым мягким наказанием, которого заслуживала Ярмохаммади.

Что именно стало поводом для обвинений против женщины, неизвестно. В то же время DW отмечает, что обстоятельства дела имеют признаки так называемого убийства чести — насилия, оправдываемого якобы нанесенным семье «бесчестием».

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Защита женщин и законодательство

Представительница Кампании за прекращение убийств чести Резван Могаддам заявила, что в регионе, где погибла Ярмохаммади, не было активистской или местной группы, способной предоставить ей поддержку. По ее словам, общественные сети в отдельных случаях помогали переместить женщин, которым угрожает насилие, в безопасное место и найти для них убежище.

Иранское уголовное право предусматривает принцип возмездия за некоторые преступления, в том числе убийство: родственники жертвы могут требовать возмездия, которое может привести к смертной казни, либо простить виновного. Критики указывают на конфликт интересов в делах об убийствах чести, когда подозреваемый сам принадлежит к родственникам, которые могут влиять на решение о наказании или прощении.

Данные о фемицидах

Согласно исследованию Полицейской академии Ирана за 2020 год, в некоторых традиционно консервативных провинциях на западе и юге страны убийства чести составляли до 45% всех убийств. В марте 2025 года специальный докладчик ООН по правам человека в Иране сообщил, что в 2024 году по меньшей мере 179 женщин были убиты мужчинами в собственных семьях; эти случаи были зафиксированы как фемициды.

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