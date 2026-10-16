В сельских районах вокруг йеменской Саны хуситы сталкиваются с сопротивлением племенных лидеров при попытках расширить мобилизацию и набор бойцов. Местные и племенные источники сообщили Asharq Al-Awsat, что часть шейхов и влиятельных представителей общин не соглашается направлять новые группы молодых людей на фронт.

По словам собеседников издания, с начала месяца представители хуситов усилили контакты с шейхами в сельской местности провинции Сана. Они призывали проводить вооруженные собрания, объявить племенную мобилизацию и предоставить новых бойцов. Кампания охватила, в частности, районы Бани-Матар, Санхан, Бани-Бахлуль, Билад-ар-Рус, Хаулан, Джихана, Хамдан, Архаб, Нихм, Сафаан и Манаха.

Давление на племенных шейхов

Источники утверждают, что хуситы оказывают давление на шейхов, угрожая лишением привилегий и финансовыми взысканиями за отказ выполнять требования. В то же время тем, кто соглашается направить людей на фронт, предлагают денежные и материальные стимулы.

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По данным собеседников издания, некоторые племенные лидеры заявили, что не могут предоставить новых бойцов. Они связывают это с уменьшением числа желающих участвовать в наборе и опасениями семей за молодых мужчин, которых могут направить в районы боевых действий.

Малая явка на собрания

В районах Бани-Матар, Санхан и Нихм недавно состоялись отдельные племенные собрания, организованные хуситами, однако явка на них была ограниченной, утверждают местные источники. Медиаресурсы хуситов представляли эти мероприятия как проявление племенной поддержки, но собеседники издания считают, что привлечь широкие группы населения к мобилизации не удалось.

Жители районов, где продолжалась кампания, призывают прекратить вербовку и направить усилия на облегчение экономических трудностей и улучшение базовых услуг. Правительство Йемена также обратилось к племенным шейхам, отцам и матерям с призывом не допустить вступления детей в ряды хуситов.

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