在也门萨那周边的农村地区，胡塞武装在试图扩大动员和招募战斗人员时，正面临部落领袖的抵制。当地和部落消息人士告诉《Asharq Al-Awsat》，一些谢赫和有影响力的社区代表不同意将新的年轻人群体送往前线。

据该报消息人士称，自本月初以来，胡塞武装代表加强了与萨那省农村地区谢赫的联系。他们呼吁举行武装集会、宣布部落动员并提供新的战斗人员。这场行动尤其覆盖了巴尼马塔尔、桑汉、巴尼巴赫卢勒、比拉德鲁斯、豪兰、贾哈纳、哈姆丹、阿尔哈卜、尼赫姆、萨法安和马纳哈等地区。

对部落谢赫施压

消息人士称，胡塞武装向谢赫施压，威胁称若拒绝满足要求，将剥夺其特权并施加经济处罚。与此同时，同意向前线派遣人员者将获得资金和物资奖励。

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据该报消息人士称，一些部落领袖表示，他们无法提供新的战斗人员。他们将此归因于愿意参与招募的人数减少，以及家庭对可能被派往战区的年轻男性的担忧。

集会出席人数较少

当地消息人士称，胡塞武装最近在巴尼马塔尔、桑汉和尼赫姆地区分别组织了部落集会，但出席人数有限。胡塞武装媒体将这些活动描述为部落支持的体现，但该报消息人士认为，未能将广泛的民众群体吸纳到动员中。

开展这场行动地区的居民呼吁停止招募，并将努力用于缓解经济困难和改善基本服务。也门政府也呼吁部落谢赫、父亲和母亲，防止孩子加入胡塞武装队伍。

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