Na obszarach wiejskich wokół jemeńskiej Sany Huti napotykają opór przywódców plemiennych, próbując rozszerzyć mobilizację i rekrutację bojowników. Lokalne i plemienne źródła poinformowały Asharq Al-Awsat, że część szejków i wpływowych przedstawicieli społeczności nie zgadza się na wysyłanie nowych grup młodych ludzi na front.

Według rozmówców gazety od początku miesiąca przedstawiciele Huti zintensyfikowali kontakty z szejkami na wiejskich obszarach prowincji Sana. Wzywali do organizowania zbrojnych zgromadzeń, ogłoszenia mobilizacji plemiennej i dostarczenia nowych bojowników. Kampania objęła w szczególności rejony Bani Matar, Sanhan, Bani Bahlul, Bilad ar-Rus, Khawlan, Jahana, Hamdan, Arhab, Nihm, Safaan i Manakhah.

Presja na plemiennych szejków

Źródła twierdzą, że Huti wywierają presję na szejków, grożąc odebraniem przywilejów i karami finansowymi za odmowę spełnienia żądań. Jednocześnie tym, którzy zgodzą się wysłać ludzi na front, oferowane są zachęty finansowe i materialne.

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Według rozmówców gazety niektórzy przywódcy plemienni oświadczyli, że nie mogą dostarczyć nowych bojowników. Wiążą to ze spadkiem liczby osób chętnych do udziału w rekrutacji oraz z obawami rodzin o młodych mężczyzn, którzy mogą zostać skierowani na obszary działań bojowych.

Niska frekwencja na zgromadzeniach

W rejonach Bani Matar, Sanhan i Nihm niedawno odbyły się oddzielne zgromadzenia plemienne zorganizowane przez Huti, jednak frekwencja była na nich ograniczona, twierdzą lokalne źródła. Media Huti przedstawiały te wydarzenia jako wyraz poparcia plemiennego, lecz rozmówcy gazety uważają, że nie udało się zaangażować szerokich grup ludności w mobilizację.

Mieszkańcy rejonów, w których trwała kampania, wzywają do zaprzestania rekrutacji i skierowania wysiłków na łagodzenie trudności gospodarczych oraz poprawę podstawowych usług. Rząd Jemenu również zwrócił się do plemiennych szejków, ojców i matek z apelem, aby nie dopuścili do wstępowania dzieci w szeregi Huti.

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