Федеральный судья Рамон Рейес в Бруклине, США, отклонил иск администрации президента Дональда Трампа, которая пыталась заблокировать городские нормы Нью-Йорка, ограничивающие сотрудничество местных властей с федеральными иммиграционными органами. Как сообщает The Hill, судья пришел к выводу, что федеральное правительство не имело надлежащих оснований для оспаривания такого правила.

Аргументы сторон

Администрация Трампа подала иск в июле прошлого года в федеральный окружной суд в Бруклине. Она утверждала, что городская политика противоречит положению Конституции США о верховенстве федерального законодательства над законами штатов.

Рейес отклонил эти аргументы. По данным Reuters, на которые ссылается The Hill, судья отметил, что федеральные власти не могут принуждать местные органы самоуправления помогать им в обеспечении соблюдения иммиграционного законодательства.

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Ограничения на передачу данных

Судья также поддержал действие городских норм, ограничивающих передачу местными властями данных о датах освобождения, местонахождении и другой информации об иммигрантах, находящихся под стражей. По сообщению Reuters, федеральное законодательство не обязывает власти штатов и местные органы предоставлять такие данные.

Мэр Нью-Йорка Зогран Мамдани после решения заявил, что городские нормы позволяют направлять ресурсы на защиту и обслуживание общин. По его словам, они также позволяют жителям обращаться за помощью к городским властям, не опасаясь депортации.

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