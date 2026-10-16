Federalny sędzia Ramon Reyes w Brooklynie w USA oddalił pozew administracji prezydenta Donalda Trumpa, która próbowała zablokować nowojorskie przepisy ograniczające współpracę lokalnych władz z federalnymi organami imigracyjnymi. Jak podaje The Hill, sędzia uznał, że rząd federalny nie miał właściwych podstaw do zakwestionowania takiej regulacji.

Argumenty stron

Administracja Trumpa złożyła pozew w lipcu ubiegłego roku do federalnego sądu okręgowego w Brooklynie. Twierdziła, że miejska polityka jest sprzeczna z postanowieniem Konstytucji USA o nadrzędności prawa federalnego nad prawem stanowym.

Reyes odrzucił te argumenty. Według Reutersa, na którego powołuje się The Hill, sędzia zaznaczył, że władze federalne nie mogą zmuszać lokalnych samorządów do pomagania im w egzekwowaniu prawa imigracyjnego.

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Ograniczenia w przekazywaniu danych

Sędzia podtrzymał również obowiązywanie miejskich przepisów ograniczających przekazywanie przez lokalne władze danych o datach zwolnienia, miejscu pobytu oraz innych informacji dotyczących imigrantów przebywających w areszcie. Jak podaje Reuters, prawo federalne nie zobowiązuje władz stanowych i lokalnych do przekazywania takich danych.

Burmistrz Nowego Jorku Zohran Mamdani po wydaniu decyzji oświadczył, że miejskie przepisy umożliwiają kierowanie zasobów na ochronę i obsługę społeczności. Jak powiedział, pozwalają one również mieszkańcom zwracać się o pomoc do władz miejskich bez obawy przed deportacją.

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