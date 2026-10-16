Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция, действующая в Йемене, заявила, что сбила три беспилотника над южными районами Саудовской Аравии и регионом Эр-Рияда. Как сообщает Anadolu Agency, инциденты произошли на фоне продолжающихся атак хуситов на королевство.

Перехваты над Красным морем

Представитель коалиции Турки аль-Малики сообщил в социальной сети X, что силы коалиции также перехватили и уничтожили две крылатые ракеты над Красным морем. По его словам, в течение последних часов коалиция также сбила баллистическую ракету, нацеленную на саудовский портовый город Янбу.

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Эскалация атак

Последние инциденты произошли после серии атак хуситов на аэропорты и энергетические объекты Саудовской Аравии. Саудовская Аравия с 2015 года возглавляет военную коалицию в поддержку международно признанного правительства Йемена в противостоянии с хуситами, которые контролируют Сану и несколько других провинций с 2014 года.

Нынешняя эскалация, по данным агентства, началась в июле после периода относительного затишья, наступившего после перемирия при посредничестве ООН, начавшегося в апреле 2022 года.

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