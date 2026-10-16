Kierowana przez Arabię Saudyjską koalicja działająca w Jemenie poinformowała, że zestrzeliła trzy drony nad południowymi obszarami Arabii Saudyjskiej i regionem Rijadu. Jak podaje Anadolu Agency, do incydentów doszło w czasie trwających ataków Huti na królestwo.

Przechwycenia nad Morzem Czerwonym

Rzecznik koalicji Turki al-Maliki poinformował w serwisie społecznościowym X, że siły koalicji przechwyciły i zniszczyły także dwie rakiety manewrujące nad Morzem Czerwonym. Według jego słów w ciągu ostatnich godzin koalicja zestrzeliła również pocisk balistyczny wycelowany w saudyjskie miasto portowe Janbu.

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Eskalacja ataków

Ostatnie incydenty nastąpiły po serii ataków Huti na lotniska i obiekty energetyczne Arabii Saudyjskiej. Od 2015 roku Arabia Saudyjska stoi na czele koalicji wojskowej wspierającej uznawany na arenie międzynarodowej rząd Jemenu w konfrontacji z Huti, którzy od 2014 roku kontrolują Sanę i kilka innych prowincji.

Według agencji obecna eskalacja rozpoczęła się w lipcu po okresie względnego spokoju, który nastąpił po rozejmie mediowanym przez ONZ, rozpoczętym w kwietniu 2022 roku.

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