10月5日，伊朗南部格什姆岛上一名28岁的两孩母亲玛丽亚姆·亚尔穆罕默迪死亡。据德国之声报道，当天上午，这名女子遭到其兄弟和丈夫持刀袭击。她伤势严重，不久后在医院死亡。两名男子均被拘留。

亲属的反应

据媒体报道，约50名亲属聚集在医院外，抗议拘留死者的丈夫和兄弟。他们据称认为，死亡是亚尔穆罕默迪应得的最轻惩罚。

尚不清楚究竟是什么引发了对该女子的指控。同时，德国之声指出，该案的情况具有所谓“荣誉谋杀”的特征——这种暴力行为被以据称给家庭带来“耻辱”为由加以辩解。

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妇女保护与立法

“终结荣誉谋杀运动”代表雷兹万·莫加达姆表示，在亚尔穆罕默迪死亡的地区，没有能够为她提供支持的活动人士团体或当地组织。她说，社会网络在个别情况下曾帮助面临暴力威胁的女性转移到安全地点，并为她们寻找庇护所。

伊朗刑法对包括谋杀在内的某些罪行规定了报复原则：受害者亲属可以要求报复，这可能导致死刑，或者宽恕罪犯。批评者指出，在荣誉谋杀案件中存在利益冲突，因为嫌疑人本身也属于能够影响惩罚或宽恕决定的亲属之列。

女性杀害数据

根据伊朗警察学院2020年的一项研究，在该国西部和南部一些传统上保守的省份，荣誉谋杀占所有谋杀案的比例高达45%。2025年3月，联合国伊朗人权问题特别报告员表示，2024年至少有179名女性被其家庭中的男性杀害；这些案件被记录为女性杀害。

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