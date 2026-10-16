В Великобритании бывший руководитель государственной службы Министерства иностранных дел Олли Роббинс получил от правительства компенсацию, которая, по данным The Guardian, превышает шестизначную сумму. Выплата связана с его увольнением в апреле по решению премьер-министра Кира Стармера.

Оспаривание увольнения

Роббинс обратился в Высокий суд с требованием пересмотреть законность решения о его отстранении от должности высшего государственного служащего МИД. В юридическом заявлении он утверждал, что Стармер не имел предусмотренных законом полномочий увольнять его как главу дипломатической службы, а процедуры увольнения фактически не было либо она не была справедливой.

По словам Роббинса, достичь соглашения помог профсоюз FDA, представляющий старших государственных служащих. Оно может положить конец производству о судебном пересмотре. Точную сумму выплаты правительство должно раскрыть позднее. Издание отмечает, что она меньше рекордных 860 тысяч фунтов стерлингов, выплаченных бывшему секретарю Кабинета министров Крису Вормалду после его увольнения.

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Проверка Мандельсона

Роббинса уволили после того, как The Guardian сообщила, что он отменил рекомендацию британской Службы проверки безопасности отказать Питеру Мандельсону в допуске. На Даунинг-стрит тогда заявили, что Роббинс утратил доверие Стармера и тогдашней главы МИД Иветт Купер из-за рассмотрения дела Мандельсона.

Мандельсона уволили из-за масштабов его связей с Джеффри Эпштейном, осужденным за сексуальные преступления против детей. В то же время, по данным издания, во время проверки британские службы выражали обеспокоенность из-за контактов Мандельсона с высокопоставленными деятелями Китая, России и Израиля. Его связи с Эпштейном не были основанием для рекомендации отказать в допуске.

Генеральный секретарь FDA Дейв Пенман заявил, что это дело подорвало доверие между государственными служащими и министрами, и призвал правительство быстро разъяснить вопросы, касающиеся участия министров в процедуре проверки кандидатов.

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