英国外交部前公务员体系负责人奥利·罗宾斯从政府获得了一笔赔偿金，据《卫报》报道，该金额超过六位数。这笔款项与他今年4月根据首相基尔·斯塔默的决定被解职有关。

对解职提出挑战

罗宾斯向高等法院申请审查将其免去外交部最高级别公务员职务的决定是否合法。他在法律申诉中称，斯塔默没有法定权力以外交事务部门负责人身份解雇他，而且实际上不存在解职程序，或者该程序并不公平。

罗宾斯表示，代表高级公务员的FDA工会帮助达成了协议。这可能会终结司法审查程序。政府将在稍后公布确切的付款金额。该报指出，这一金额低于前内阁秘书克里斯·沃马尔德被解职后获得的创纪录的86万英镑。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

曼德尔森审查

在《卫报》报道称罗宾斯推翻了英国安全审查服务机构建议拒绝向彼得·曼德尔森授予安全许可的意见后，罗宾斯被解职。唐宁街当时表示，罗宾斯因处理曼德尔森一案而失去了斯塔默和时任外交大臣伊薇特·库珀的信任。

曼德尔森因其与杰弗里·爱泼斯坦关系的广泛程度而被解职，后者曾因针对儿童的性犯罪被定罪。与此同时，据该报报道，在审查期间，英国相关机构对曼德尔森与中国、俄罗斯和以色列高级人士的接触表示担忧。他与爱泼斯坦的关系并不是建议拒绝安全许可的依据。

FDA总秘书戴夫·彭曼表示，此案削弱了公务员与部长之间的信任，并呼吁政府迅速澄清部长参与候选人审查程序的相关问题。

关注我们在