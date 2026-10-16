W Wielkiej Brytanii były szef służby cywilnej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Olly Robbins otrzymał od rządu odszkodowanie, które według The Guardian przekracza sześciocyfrową kwotę. Wypłata jest związana z jego zwolnieniem w kwietniu na mocy decyzji premiera Keira Starmera.

Zaskarżenie zwolnienia

Robbins zwrócił się do Wysokiego Trybunału o zbadanie legalności decyzji o usunięciu go ze stanowiska najwyższego urzędnika służby cywilnej w MSZ. W pozwie prawnym twierdził, że Starmer nie miał ustawowych uprawnień do zwolnienia go ze stanowiska szefa służby dyplomatycznej, a procedura zwolnienia faktycznie nie istniała lub nie była sprawiedliwa.

Według Robbinsa w osiągnięciu porozumienia pomógł związek zawodowy FDA, reprezentujący wysokich rangą urzędników służby cywilnej. Może ono zakończyć postępowanie w sprawie kontroli sądowej. Rząd ma ujawnić dokładną kwotę wypłaty później. Gazeta zaznacza, że jest ona niższa niż rekordowe 860 tys. funtów wypłacone byłemu sekretarzowi gabinetu Chrisowi Wormaldowi po jego zwolnieniu.

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Weryfikacja Mandelsona

Robbins został zwolniony po tym, jak The Guardian poinformował, że uchylił rekomendację brytyjskiej Służby Weryfikacji Bezpieczeństwa, by odmówić Peterowi Mandelsonowi poświadczenia bezpieczeństwa. Downing Street oświadczyło wówczas, że Robbins stracił zaufanie Starmera i ówczesnej szefowej MSZ Yvette Cooper z powodu rozpatrywania sprawy Mandelsona.

Mandelson został zwolniony z powodu skali swoich powiązań z Jeffreyem Epsteinem, skazanym za przestępstwa seksualne wobec dzieci. Jednocześnie, według gazety, podczas weryfikacji brytyjskie służby wyrażały obawy w związku z kontaktami Mandelsona z wysokimi rangą osobistościami w Chinach, Rosji i Izraelu. Jego związki z Epsteinem nie były podstawą rekomendacji odmowy poświadczenia.

Generalny sekretarz FDA Dave Penman oświadczył, że sprawa podważyła zaufanie między urzędnikami służby cywilnej a ministrami, i wezwał rząd do szybkiego wyjaśnienia kwestii udziału ministrów w procedurze weryfikacji kandydatów.

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