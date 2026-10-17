Były prezydent Haiti Martelly wstępnie zarejestrował się jako kandydat na prezydenta — Anadolu Agency
Były prezydent Haiti Joseph Michel Martelly w piątek złożył przez internet wniosek o udział w nadchodzących wyborach prezydenckich. Jak podaje Anadolu Agency, powołując się na The Haitian Times, jego wstępna rejestracja zwiększyła liczbę kandydatów na stanowisko głowy państwa do 16.
Martelly kandyduje z ramienia koalicji politycznej Debloke, do której należą byli członkowie Haitańskiej Partii Tèt Kale (PHTK), której wcześniej przewodził. Rejestracja nie jest jeszcze ostateczna: kandydat musi złożyć dokumenty, a Tymczasowa Rada Wyborcza Haiti musi je zatwierdzić.
Zmiany w zasadach wyborczych
6 października do dekretu wyborczego wprowadzono zmiany, które zniosły wymóg przedstawienia zaświadczenia z Banku Republiki Haiti. Ułatwiło to rejestrację osobom objętym sankcjami, choć amerykańskie ograniczenia mogą nadal stanowić przeszkodę dla kandydatów, wobec których je wprowadzono.
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Martelly nie znajduje się na liście sankcyjnej ONZ. Jednocześnie eksperci ONZ oskarżali go o ułatwianie finansowania grup zbrojnych i czerpanie korzyści z nielegalnej działalności; zaprzeczał tym twierdzeniom. Kanada nałożyła na niego sankcje w listopadzie 2022 roku, Stany Zjednoczone — w sierpniu 2024 roku, a Unia Europejska — w grudniu 2025 roku. Wśród podstaw wymieniano oskarżenia o finansowanie gangów i handel narkotykami.
Kalendarz wyborczy przełożono
Martelly wrócił na Haiti 15 lipca po kilku latach spędzonych za granicą. Jego możliwy powrót do polityki wywołał krytykę wśród Haitańczyków w kraju i poza jego granicami. Na moment publikacji żaden z czołowych liderów politycznych publicznie nie poparł ani nie potępił jego kandydatury.
Proces wyborczy odbywa się w warunkach przemocy ze strony gangów i trudności technicznych. Rozpoczęcie kampanii wyborczej, planowane na czwartek, przełożono, a przyjmowanie wniosków i dokumentów przedłużono do 31 października. Tymczasowa Rada Wyborcza obiecała opublikować zaktualizowany kalendarz. Oprócz 16 kandydatów na prezydenta rada odnotowała 302 kandydatów do Senatu oraz 1050 do Izby Deputowanych.