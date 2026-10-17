Były prezydent Haiti Joseph Michel Martelly w piątek złożył przez internet wniosek o udział w nadchodzących wyborach prezydenckich. Jak podaje Anadolu Agency, powołując się na The Haitian Times, jego wstępna rejestracja zwiększyła liczbę kandydatów na stanowisko głowy państwa do 16.

Martelly kandyduje z ramienia koalicji politycznej Debloke, do której należą byli członkowie Haitańskiej Partii Tèt Kale (PHTK), której wcześniej przewodził. Rejestracja nie jest jeszcze ostateczna: kandydat musi złożyć dokumenty, a Tymczasowa Rada Wyborcza Haiti musi je zatwierdzić.

Zmiany w zasadach wyborczych

6 października do dekretu wyborczego wprowadzono zmiany, które zniosły wymóg przedstawienia zaświadczenia z Banku Republiki Haiti. Ułatwiło to rejestrację osobom objętym sankcjami, choć amerykańskie ograniczenia mogą nadal stanowić przeszkodę dla kandydatów, wobec których je wprowadzono.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Martelly nie znajduje się na liście sankcyjnej ONZ. Jednocześnie eksperci ONZ oskarżali go o ułatwianie finansowania grup zbrojnych i czerpanie korzyści z nielegalnej działalności; zaprzeczał tym twierdzeniom. Kanada nałożyła na niego sankcje w listopadzie 2022 roku, Stany Zjednoczone — w sierpniu 2024 roku, a Unia Europejska — w grudniu 2025 roku. Wśród podstaw wymieniano oskarżenia o finansowanie gangów i handel narkotykami.

Kalendarz wyborczy przełożono

Martelly wrócił na Haiti 15 lipca po kilku latach spędzonych za granicą. Jego możliwy powrót do polityki wywołał krytykę wśród Haitańczyków w kraju i poza jego granicami. Na moment publikacji żaden z czołowych liderów politycznych publicznie nie poparł ani nie potępił jego kandydatury.

Proces wyborczy odbywa się w warunkach przemocy ze strony gangów i trudności technicznych. Rozpoczęcie kampanii wyborczej, planowane na czwartek, przełożono, a przyjmowanie wniosków i dokumentów przedłużono do 31 października. Tymczasowa Rada Wyborcza obiecała opublikować zaktualizowany kalendarz. Oprócz 16 kandydatów na prezydenta rada odnotowała 302 kandydatów do Senatu oraz 1050 do Izby Deputowanych.

Czytaj nas na