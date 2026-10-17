Колишній президент Гаїті Жозеф Мішель Мартеллі у п’ятницю подав онлайн-заявку на участь у майбутніх президентських виборах. Як повідомляє Anadolu Agency з посиланням на The Haitian Times, його попередня реєстрація збільшила кількість претендентів на посаду глави держави до 16.

Мартеллі висувається від політичної коаліції Debloke, до якої входять колишні члени Гаїтянської партії Тет-Кале (PHTK), яку він раніше очолював. Реєстрація ще не є остаточною: кандидат має подати документи, а Тимчасова виборча рада Гаїті повинна їх схвалити.

Зміни у виборчих правилах

6 жовтня до виборчого декрету внесли зміни, якими скасували вимогу подавати сертифікат від Банку Республіки Гаїті. Це полегшило реєстрацію для людей, яких торкнулися санкції, хоча американські обмеження можуть залишатися перешкодою для кандидатів, щодо яких їх запровадили.

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Мартеллі не перебуває у санкційному списку ООН. Водночас експерти ООН звинувачували його у сприянні фінансуванню збройних угруповань та отриманні вигоди від незаконної діяльності; він ці твердження заперечував. Канада запровадила щодо нього санкції у листопаді 2022 року, США — у серпні 2024-го, Європейський Союз — у грудні 2025 року. Серед підстав називали звинувачення у фінансуванні банд і наркоторгівлі.

Виборчий календар відклали

Мартеллі повернувся на Гаїті 15 липня після кількох років перебування за кордоном. Його можливе повернення в політику викликало критику серед гаїтян у країні та за її межами. Станом на час публікації жоден із провідних політичних лідерів публічно не підтримав і не засудив його висування.

Виборчий процес відбувається на тлі насильства з боку банд та технічних труднощів. Старт передвиборчої кампанії, який планували на четвер, перенесли, а приймання заяв і документів продовжили до 31 жовтня. Тимчасова виборча рада пообіцяла оприлюднити оновлений календар. Окрім 16 кандидатів у президенти, рада зафіксувала 302 кандидатів до Сенату та 1050 — до Палати депутатів.

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