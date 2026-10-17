海地前总统约瑟夫·米歇尔·马泰利于周五在线提交申请，参加即将举行的总统选举。据阿纳多卢通讯社报道，援引《海地时报》的消息，他的预登记使国家元首职位的竞争者人数增至16人。

马泰利代表Debloke政治联盟参选，该联盟包括他此前领导过的海地泰特卡莱党（PHTK）的前成员。登记尚未最终完成：候选人必须提交文件，海地临时选举委员会必须予以批准。

选举规则的变化

10月6日，选举法令进行了修改，取消了提交海地共和国银行证明的要求。这使受到制裁影响的人更容易登记，但美国的限制措施可能仍是被实施这些措施的候选人的障碍。

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马泰利不在联合国制裁名单上。与此同时，联合国专家指控他协助资助武装团体并从非法活动中获利；他否认了这些说法。加拿大于2022年11月对他实施制裁，美国于2024年8月实施制裁，欧盟于2025年12月实施制裁。所列理由包括资助帮派和贩毒的指控。

选举日程被推迟

马泰利在国外停留数年后，于7月15日返回海地。他可能重返政坛引发了国内外海地人的批评。截至发稿时，没有任何主要政治领导人公开支持或谴责他的参选。

选举进程是在帮派暴力和技术困难的背景下进行的。原定于周四开始的竞选活动被推迟，申请和文件的接收期限延长至10月31日。临时选举委员会承诺公布更新后的日程。除16名总统候选人外，该委员会还记录了302名参议院候选人和1050名众议院候选人。

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