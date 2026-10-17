Бывший президент Гаити Жозеф Мишель Мартелли в пятницу подал онлайн-заявку на участие в предстоящих президентских выборах. Как сообщает Anadolu Agency со ссылкой на The Haitian Times, его предварительная регистрация увеличила число претендентов на пост главы государства до 16.

Мартелли выдвигается от политической коалиции Debloke, в которую входят бывшие члены Гаитянской партии Тет-Кале (PHTK), которую он ранее возглавлял. Регистрация пока не является окончательной: кандидат должен подать документы, а Временный избирательный совет Гаити должен их одобрить.

Изменения в избирательных правилах

6 октября в избирательный декрет внесли изменения, которыми отменили требование представить сертификат Банка Республики Гаити. Это облегчило регистрацию для людей, затронутых санкциями, хотя американские ограничения могут оставаться препятствием для кандидатов, в отношении которых они введены.

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Мартелли не находится в санкционном списке ООН. В то же время эксперты ООН обвиняли его в содействии финансированию вооруженных группировок и извлечении выгоды из незаконной деятельности; он отрицал эти утверждения. Канада ввела против него санкции в ноябре 2022 года, США — в августе 2024 года, Европейский союз — в декабре 2025 года. Среди оснований назывались обвинения в финансировании банд и наркоторговле.

Избирательный календарь отложили

Мартелли вернулся на Гаити 15 июля после нескольких лет пребывания за границей. Его возможное возвращение в политику вызвало критику среди гаитян в стране и за ее пределами. На момент публикации ни один из ведущих политических лидеров публично не поддержал и не осудил его выдвижение.

Избирательный процесс проходит на фоне насилия со стороны банд и технических трудностей. Начало предвыборной кампании, запланированное на четверг, перенесли, а прием заявлений и документов продлили до 31 октября. Временный избирательный совет пообещал обнародовать обновленный календарь. Помимо 16 кандидатов в президенты, совет зафиксировал 302 кандидата в Сенат и 1050 — в Палату депутатов.

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