W Hiszpanii partie znajdujące się na lewo od Partii Socjalistycznej premiera Pedra Sáncheza nie zdołały zawrzeć ogólnokrajowego porozumienia w sprawie wspólnej listy w wyborach 29 listopada. Utrudnia to Sánchezowi utrzymanie stanowiska, ponieważ do utworzenia nowej większości potrzebuje on poparcia tych sił politycznych — informuje Politico.

Porozumienie tylko w dwóch regionach

Sojusz Frente Amplio, czyli Szeroki Front, liczył na włączenie do współpracy partii Podemos, która była młodszym partnerem rządowym w latach 2020–2023. Jednak do północy w piątek, gdy upływał termin tworzenia koalicji wyborczych, strony nie osiągnęły porozumienia w sprawie wspólnego startu w całym kraju.

Szeroki Front i Podemos wystartują razem tylko na Wyspach Kanaryjskich oraz w regionie Walencji. W skład Frente Amplio wchodzą Sumar, obecny młodszy partner w rządzie socjalistów, katalońska Comuns, kierowana przez komunistów United Left, Más Madrid, a także kilka mniejszych partii lokalnych. Kandydatką sojuszu na stanowisko premiera będzie była burmistrz Barcelony Ada Colau.

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Podział głosów lewicy

Według agregatora sondaży Politico poparcie dla Sumar, największej siły w sojuszu, od 2023 roku spadło ponad dwukrotnie — do 5%. Podemos uzyskuje około 3%, jednak analitycy uważają, że jej pełny udział w Szerokim Froncie mógłby zapewnić siłom na lewo od socjalistów więcej mandatów parlamentarnych.

Hiszpańska Partia Socjalistyczna przegrywa w sondażach z konserwatywną Partią Ludową. Jednocześnie sondaże wskazują, że Partia Ludowa może utworzyć większość razem ze skrajnie prawicową Vox, której poparcie rośnie. Koordynatorka Podemos w Estremadurze Irene de Miguel oświadczyła, że rywalizacja wewnątrz hiszpańskiej lewicy demobilizuje wyborców.

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