В Испании партии, находящиеся левее Социалистической партии премьер-министра Педро Санчеса, не смогли заключить общенациональное соглашение об общем списке на выборах 29 ноября. Это осложняет Санчесу сохранение должности, поскольку для формирования нового большинства ему нужна поддержка этих политических сил, сообщает Politico.

Соглашение только в двух регионах

Альянс Frente Amplio, или Широкий фронт, рассчитывал привлечь к сотрудничеству партию Podemos, которая была младшим партнером правительства в 2020–2023 годах. Однако к полуночи пятницы, когда истекал срок для создания избирательных коалиций, стороны не достигли договоренности о совместном участии по всей стране.

Широкий фронт и Podemos будут баллотироваться вместе только на Канарских островах и в Валенсийском регионе. В Frente Amplio входят Sumar, нынешний младший партнер в правительстве социалистов, каталонская Comuns, возглавляемая коммунистами United Left, Más Madrid, а также несколько меньших местных партий. Кандидаткой альянса на пост премьер-министра станет бывшая мэр Барселоны Ада Колау.

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Разделение голосов левых

По данным агрегатора опросов Politico, поддержка Sumar, крупнейшей силы в альянсе, с 2023 года сократилась более чем вдвое — до 5%. Podemos набирает около 3%, однако аналитики считают, что ее полноценное участие в Широком фронте могло бы обеспечить силам левее социалистов больше депутатских мандатов.

Испанская Социалистическая партия уступает в опросах консервативной Народной партии. В то же время опросы указывают, что Народная партия может сформировать большинство вместе с ультраправой Vox, поддержка которой растет. Координатор Podemos в Эстремадуре Ирене де Мигель заявила, что соперничество внутри испанских левых демобилизует избирателей.

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