Возле резиденции Путина в Валдае установили ещё четыре башни ПВО
Возле резиденции Владимира Путина в Валдае в России возвели ещё четыре башни противовоздушной обороны. По данным журналистов «Радио Свобода», ближайшая постройка расположена примерно в 400 метрах от дома российского президента. Всего в районе резиденции уже насчитывается около 30 таких башен.
Вблизи резиденции Владимира Путина на Валдае построили еще четыре башни для систем противовоздушной обороны. Как пишут журналисты, новые сооружения расположены недалеко от резиденции Путина и Алины Кабаевой. Ближайшую к президентскому дому башню возвели примерно в 400 метрах от него.
Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, которые изучили журналисты. По их данным, с учётом новых сооружений в районе резиденции теперь насчитывается около 30 башен ПВО.
Местные жители замечают военное строительство
О появлении башен знают и жители населенных пунктов вблизи резиденции. Одна из местных жительниц села Рощино рассказала журналистам, что в этом районе стало больше военных и продолжается строительство. «Видите, башня. Привезли много солдат, там строят всё, строят. А ПВО… Если она сейчас вращается, значит, над нами нет опасности, если она остановится — значит, что-то над нами пролетает», — рассказала женщина.
Её слова приводятся в видеорепортаже журналистов. В то же время это свидетельство местной жительницы, а не официальное объяснение работы систем противовоздушной обороны. Новые башни дополнили уже существующую систему защиты в районе резиденции. Однако в сообщении журналистов не уточняется, какие именно комплексы ПВО размещены на новых сооружениях и когда их планируют полностью оснастить. Об этом сообщает российская служба «Радио Свобода».
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