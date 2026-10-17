Возле резиденции Путина в Валдае установили ещё четыре башни ПВО

Вблизи резиденции Владимира Путина на Валдае построили еще четыре башни для систем противовоздушной обороны. Как пишут журналисты, новые сооружения расположены недалеко от резиденции Путина и Алины Кабаевой. Ближайшую к президентскому дому башню возвели примерно в 400 метрах от него.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, которые изучили журналисты. По их данным, с учётом новых сооружений в районе резиденции теперь насчитывается около 30 башен ПВО.

Местные жители замечают военное строительство

О появлении башен знают и жители населенных пунктов вблизи резиденции. Одна из местных жительниц села Рощино рассказала журналистам, что в этом районе стало больше военных и продолжается строительство. «Видите, башня. Привезли много солдат, там строят всё, строят. А ПВО… Если она сейчас вращается, значит, над нами нет опасности, если она остановится — значит, что-то над нами пролетает», — рассказала женщина.

Её слова приводятся в видеорепортаже журналистов. В то же время это свидетельство местной жительницы, а не официальное объяснение работы систем противовоздушной обороны. Новые башни дополнили уже существующую систему защиты в районе резиденции. Однако в сообщении журналистов не уточняется, какие именно комплексы ПВО размещены на новых сооружениях и когда их планируют полностью оснастить. Об этом сообщает российская служба «Радио Свобода».

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