Путін знову заявив про створення буферної зони на кордоні з Україною

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Російський диктатор Володимир Путін заявив, що створення так званої буферної зони на кордоні з Україною нібито просувається успішно.

За його словами, це питання не обговорюватиметься під час переговорів.

Про це Путін сказав під час відвідування пункту управління російського угруповання військ, де заслухав доповіді військового командування.

Російський диктатор не уточнив, які саме території має на увазі, та не навів незалежних підтверджень заявлених успіхів. Москва називає «буферною зоною» території вздовж українсько-російського кордону, де російські війська намагаються розширити контроль.

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