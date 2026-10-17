Ліві сили Іспанії не узгодили спільний список на вибори 29 листопада — Politico Europe

В Іспанії партії, що розташовані лівіше від Соціалістичної партії прем’єр-міністра Педро Санчеса, не змогли укласти загальнонаціональну угоду про спільний список на виборах 29 листопада. Це ускладнює Санчесу збереження посади, оскільки для формування нової більшості йому потрібна підтримка цих політичних сил, повідомляє Politico.

Угода лише у двох регіонах

Альянс Frente Amplio, або Широкий фронт, розраховував залучити до співпраці партію Podemos, яка була молодшим партнером уряду у 2020–2023 роках. Однак до опівночі п’ятниці, коли спливав строк для створення виборчих коаліцій, сторони не досягли домовленості про спільну участь по всій країні.

Широкий фронт і Podemos балотуватимуться разом лише на Канарських островах та у Валенсійському регіоні. До Frente Amplio входять Sumar, нинішній молодший партнер уряду соціалістів, каталонські Comuns, очолювана комуністами United Left, Más Madrid, а також кілька менших місцевих партій. Кандидаткою альянсу на посаду прем’єр-міністра стане колишня мерка Барселони Ада Колау.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Розподіл голосів лівих

За даними агрегатора опитувань Politico, підтримка Sumar, найбільшої сили в альянсі, від 2023 року скоротилася більш ніж удвічі — до 5%. Podemos набирає близько 3%, проте аналітики вважають, що її повноцінна участь у Широкому фронті могла б забезпечити силам лівіше соціалістів більше депутатських мандатів.

Іспанська соціалістична партія поступається в опитуваннях консервативній Народній партії. Водночас опитування вказують, що Народна партія може сформувати більшість разом із ультраправою Vox, чия підтримка зростає. Координаторка Podemos в Естремадурі Ірене де Мігель заявила, що суперництво всередині іспанських лівих демобілізує виборців.

Читай нас у