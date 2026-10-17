在西班牙，位于首相佩德罗·桑切斯所属社会党左翼的政党，未能就11月29日选举的全国共同名单达成协议。据Politico报道，这令桑切斯保住职位更加困难，因为他需要这些政治力量的支持才能组建新的多数派。

仅在两个地区达成协议

Frente Amplio联盟，即广泛阵线，原本希望争取曾在2020年至2023年担任政府小伙伴的Podemos党参与合作。然而，截至周五午夜，即组建选举联盟的截止期限到期时，各方未能就全国范围内共同参选达成协议。

广泛阵线和Podemos将仅在加那利群岛和瓦伦西亚地区共同参选。Frente Amplio包括社会党政府现任小伙伴Sumar、加泰罗尼亚的Comuns、由共产党人领导的United Left、Más Madrid，以及数个较小的地方政党。该联盟的首相候选人将是巴塞罗那前市长阿达·科洛。

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左翼选票分散

根据Politico的民调聚合数据，联盟中最大力量Sumar的支持率自2023年以来已下降超过一半，降至5%。Podemos的支持率约为3%，但分析人士认为，若其全面参与广泛阵线，可为社会党左翼力量赢得更多议会席位。

西班牙社会党在民调中落后于保守的人民党。与此同时，民调显示，人民党可能与支持率正在上升的极右翼Vox共同组成多数派。Podemos在埃斯特雷马杜拉的协调员伊雷内·德米格尔表示，西班牙左翼内部的竞争会使选民失去投票动力。

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