Посольство Индии в Абу-Даби и генеральное консульство Индии в Дубае предупредили граждан о мошеннических объявлениях о работе в ОАЭ и Европе, а также о фальшивых услугах по оформлению виз и видов на жительство. Злоумышленники обещают трудоустройство или легализацию за рубежом в обмен на деньги.

Как сообщает The National, дипломатические представительства получили жалобы на агентства, рекламирующие возможности трудоустройства в третьих странах и услуги по получению резидентских виз. Представитель консульства заявил, что поступило большое количество обращений, преимущественно от людей из южных штатов Индии, напрямую или через общественные объединения.

Объявления распространяют в социальных сетях

По словам представителя консульства, мошеннические предложения чаще всего касаются работы в европейских странах. Основным каналом для таких объявлений являются социальные сети, а в большинстве случаев люди переводили средства из Индии.

Дипломатические представительства призвали соискателей не полагаться только на рекламу в социальных сетях или обещания частных визовых агентов. Они советуют проверять визовые требования, процедуры подачи заявлений и уполномоченные каналы непосредственно в посольстве или консульстве страны назначения, а также на официальных правительственных сайтах до совершения платежей или передачи документов.

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Риски для персональных данных

Предупреждение также касается лиц, которые без разрешения предлагают консульские услуги. Ранее мошенники выдавали себя за агентов, якобы способных оформить экстренные сертификаты, разрешения на выезд, Emirates ID, урегулирование визового статуса или трудоустройство.

В отдельных случаях они получали изображения лиц и отпечатки пальцев людей под ложными предлогами. Такие данные могут быть использованы для финансовых операций, открытия банковских счетов, оформления займов или кредитных карт без ведома человека. Дипломатические представительства посоветовали проверять полномочия тех, кто предлагает консульские или иммиграционные услуги, прежде чем передавать биометрические или другие конфиденциальные данные.

Центральное бюро расследований Индии также предостерегло от паспортного мошенничества: злоумышленники могут обещать ускоренное рассмотрение, гарантированное одобрение или срочную запись на прием, требуя за это деньги и личную информацию.

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