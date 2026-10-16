DR Konga ograniczyła kontakty z ambasadą Belgii — Anadolu Agency
Administracja prezydenta Demokratycznej Republiki Konga nakazała swoim pracownikom, aby do odwołania nie kontaktowali się z ambasadą Belgii w Kinszasie ani z jej personelem dyplomatycznym i administracyjnym. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na okólnik wydany 16 października.
Kontakty za pośrednictwem MSZ
Dokument podpisał szef administracji prezydenta Anthony Nkinzo. W okólniku wskazano, że pracownicy Biura Prezydenta mają powstrzymać się od wszelkich bezpośrednich lub pośrednich kontaktów z belgijską placówką dyplomatyczną i jej pracownikami.
Jeśli pojawi się potrzeba skontaktowania się z belgijskimi urzędnikami, cała komunikacja musi zostać uzgodniona i przekazana za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Nkinzo ostrzegł również przed możliwymi środkami administracyjnymi i karnymi za naruszenie tego polecenia.
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Przeszukania w Brukseli
Wcześniej belgijska policja przeprowadziła przeszukania w domach kilku krewnych prezydenta Félixa Tshisekediego w Brukseli. Czynności śledcze odbywały się w ramach dochodzenia w sprawie zarzutów dotyczących możliwego prania pieniędzy powiązanego z dochodami z wydobycia surowców mineralnych w Kongu.
Postępowanie sądowe wszczęto na wniosek federalnej prokuratury po skargach złożonych przez organizacje pozarządowe w lipcu 2025 roku. Jednocześnie w okólniku nie podano powodów ograniczenia kontaktów, a źródło nie ustala związku tej decyzji z przeszukaniami.