DR Konga ograniczyła kontakty z ambasadą Belgii — Anadolu Agency

Administracja prezydenta Demokratycznej Republiki Konga nakazała swoim pracownikom, aby do odwołania nie kontaktowali się z ambasadą Belgii w Kinszasie ani z jej personelem dyplomatycznym i administracyjnym. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na okólnik wydany 16 października.

Kontakty za pośrednictwem MSZ

Dokument podpisał szef administracji prezydenta Anthony Nkinzo. W okólniku wskazano, że pracownicy Biura Prezydenta mają powstrzymać się od wszelkich bezpośrednich lub pośrednich kontaktów z belgijską placówką dyplomatyczną i jej pracownikami.

Jeśli pojawi się potrzeba skontaktowania się z belgijskimi urzędnikami, cała komunikacja musi zostać uzgodniona i przekazana za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Nkinzo ostrzegł również przed możliwymi środkami administracyjnymi i karnymi za naruszenie tego polecenia.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Przeszukania w Brukseli

Wcześniej belgijska policja przeprowadziła przeszukania w domach kilku krewnych prezydenta Félixa Tshisekediego w Brukseli. Czynności śledcze odbywały się w ramach dochodzenia w sprawie zarzutów dotyczących możliwego prania pieniędzy powiązanego z dochodami z wydobycia surowców mineralnych w Kongu.

Postępowanie sądowe wszczęto na wniosek federalnej prokuratury po skargach złożonych przez organizacje pozarządowe w lipcu 2025 roku. Jednocześnie w okólniku nie podano powodów ograniczenia kontaktów, a źródło nie ustala związku tej decyzji z przeszukaniami.

Czytaj nas na