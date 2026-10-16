ДР Конго ограничила контакты с посольством Бельгии — Anadolu Agency

Администрация президента Демократической Республики Конго приказала своим сотрудникам до дальнейшего распоряжения не контактировать с посольством Бельгии в Киншасе, а также с его дипломатическим и административным персоналом. Об этом Anadolu Agency сообщило со ссылкой на циркуляр, изданный 16 октября.

Контакты через МИД

Документ подписал руководитель администрации президента Энтони Нкинзо. В циркуляре указано, что сотрудники Офиса президента должны воздерживаться от любых прямых или косвенных контактов с бельгийским дипломатическим представительством и его работниками.

Если возникнет необходимость связаться с бельгийскими должностными лицами, все коммуникации должны быть согласованы и переданы через Министерство иностранных дел. Нкинзо также предупредил о возможных административных и карательных мерах за нарушение этого распоряжения.

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Обыски в Брюсселе

Накануне бельгийская полиция провела обыски в домах нескольких родственников президента Феликса Чисекеди в Брюсселе. Следственные действия проходили в рамках расследования заявлений о возможном отмывании средств, связанных с доходами от добычи полезных ископаемых в Конго.

Судебное расследование начали по запросу федеральной прокуратуры после жалоб, поданных неправительственными организациями в июле 2025 года. В то же время в циркуляре не названы причины ограничения контактов, а источник не устанавливает связь этого решения с обысками.

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