Chiny oświadczyły, że włączenie Pekinu do rozmów o rozbrojeniu nuklearnym nie byłoby ani sprawiedliwe, ani uzasadnione. Stało się to po wypowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa o konsultacjach Waszyngtonu z Chinami i państwem-agresorem Rosją w sprawie denuklearyzacji, poinformowała Anadolu Agency.

Stanowisko Pekinu

Rzeczniczka chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Mao Ning oświadczyła, że siły nuklearne ChRL mają zupełnie inną skalę niż arsenały USA i Rosji. Anadolu Agency przytacza jej słowa, powołując się na państwową publikację Global Times.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Według Mao Ning Pekin już wielokrotnie wyrażał swoje stanowisko w tej sprawie. Oświadczyła również, że USA, jako kraj dysponujący dużym arsenałem nuklearnym, powinny sumiennie wypełniać szczególną i nadrzędną odpowiedzialność za rozbrojenie nuklearne. Rzeczniczka nazwała to szerokim konsensusem społeczności międzynarodowej.

Oceny arsenałów nuklearnych

Według oceny Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem, w styczniu 2026 roku Chiny miały około 620 głowic nuklearnych. Dla porównania USA miały 5 042 głowice, a Rosja — 5 420.

Czytaj nas na